Sinner, grande vittoria a Torino: battuto Tsitsipas tra cori e applausi

Non poteva esserci esordio migliore per Jannik Sinner alle Atp Finals 2023. Oggi, domenica 12 novembre, l'azzurro, nella sessione pomeridiana che inaugurava la settimana del torneo riservato agli 8 migliori giocatori della stagione, ha battuto nettamente in 2 set il campione greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 25 minuti di gioco.

Meravigliosa l'accoglienza riservata al 22enne numero 1 d'Italia e numero 4 al mondo da parte del pubblico che ha gremito il Pala Alpitour di Torino in ogni ordine di posto. Una festa vera con cori e applausi, dove a farla da padrone è il tifo sano, composto da cori e applausi, bandiere tricolori, maglie e parrucche arancioni, cartelloni con messaggi d'affetto e di sostegno.

La risposta di Sinner è arrivata in campo con quello che tutti volevano, una vittoria netta e mai in discussione, risultato di una partita giocata con grande intelligenza e decisamente ben gestita, con la consapevolezza di chi quest'anno ha vinto 4 titoli su 10 in carriera ed è reduce da un finale di stagione dove ha mostrato una forma strepitosa vincendo a Pechino e a Vienna.

Tsitsipas, invece, è lontano dalla forma di inizio stagione, quando era arrivato in finale all'Australian Open e le voci delle ultime ore avevano anche evidenziato come non fosse al meglio per un problema al gomito destro.

La freddezza di Sinner è stata micidiale per rompere l'equilibrio già al quinto gioco, nel primo set, quando ha trovato il break del 3-2. Mentre nel secondo ha colpito Tsitsi a freddo breakkandolo subito nel primo game.

Stasera il secondo match del gruppo verde. Novak Djokovic, vincitore del torneo dei maestri 2022, affronterà Holger Rune. Si gioca non prima delle 21.00. La settimana di spettacolo per gli amanti del tennis è appena cominciata.