Musetti-Tsitsipas, Atp Barcellona 2023: dove vederla in tv e in streaming

Supersfida per Lorenzo Musetti e per gli amanti del tennis. Oggi, sabato 22 aprile, il tennista toscano sfida Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell’Atp 500 a Barcellona. Nei 3 precedenti l'ellenico, numero 5 al mondo, ha sempre avuto la meglio, anche se nell'ultimo confronto, al primo turno del Roland Garros 2022, Musetti era in vantaggio 2-0 prima di essere rimontato.

Ieri, venerdì 21 aprile, il forfait di Sinner, a causa della stanchezza accumulata nei tanti tornei sinora disputati, ha fatto sì che il carrarino approdasse a questa semifinale senza giocare. Il buon momento di forma, però, dopo la strepitosa vittoria contro Djokovic a Montecarlo era stato confermato anche dal successo contro un avversario quotato contro Cameron Norrie agli ottavi. Anche Tsitsipas arriva in semifinale dopo un cammino agevole: negli ottavi ha superato senza patemi Alex De Minaur.

Atp Barcellona 2023, Musetti-Tsitsipas: gli orari in tv e la diretta

L'incontro tra Musetti e Tsitsipas, semifinale dell’Atp 500 di Barcellona, in programma oggi sabato 22 aprile, si giocherà alle ore 13.30 sul campo centrale del prestigioso circolo catalano, la Pista Rafa Nadal. Nell'altra semifinale, in programma alle ore 16, si sfidano Alcaraz e Evans.

L'ATP Barcellona 2023 è trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sul sito Supertennis.tv e sull'app Supertennix (gratis per tesserati FITP). Il torneo si potrà seguire anche su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205) e in streaming su Sky Go e NOW.