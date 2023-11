Sinner-Tsitsipas oggi, Atp Finals 2023: dove vederla in diretta tv

Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi, domenica 12 novembre, Jannik Sinner farà il suo esordio alle Atp Finals 2023 al Pala Alpitour di Torino. Il nostro numero 1, numero 4 al mondo, affronterà il campione greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking Atp.

Jannik ha battuto il rivale in 2 occasioni su 7 incontri, in questa stagione i due si sono incontrati due volte, nella prima, all'Australian Open 2023, vinse Tsitsi, mentre nella seconda a Rotterdam, fu Sinner.

Iniziare con il piede giusto sarebbe davvero importante dato che nel gruppo verde ci sono Novak Djokovic, numero 1 al mondo e vincitore dell'ultima edizione delle Atp Finals e Holger Rune, che si affronteranno in serata, non prima delle 21.00.

Nella giornata di vigilia sono iniziate a circolare alcune voci preoccupanti sulle condizioni di Tsitsipas che ha sospeso la sessione di allenamento con Alcaraz con 10 minuti di anticipo per un fastidio al gomito destro. In caso di forfait il tennista ateniese sarebbe sostituito dalla prima riserva, il polacco Hurkacz.

Sinner-Tsitsipas, Atp Finals 2023: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas si disputa domenica 12 novembre non prima delle ore 14.30. Sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2 (streaming su Raiplay) e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming a pagamento su Sky Go e Now.