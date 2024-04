Sinner-Tsitsipas, semifinale Atp Montecarlo 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Arriva un altro importantissimo appuntamento per tutti gli appassionati di tennis e tifosi di Jannik Sinner. Oggi, sabato 13 aprile, l'azzurro affronta in semifinale all'Atp Masters 1000 di Montecarlo il greco Stefanos Tsitsipas. Jannik, dopo aver battuto ieri il danese Holger Rune, prendendosi la rivincita della passata stagione, si trova ora a sfidare l'ellenico che ha avuto la meglio su Karen Khachanov, il "giustiziere" di Medvedev, con il punteggio di 6-4, 6-2.

Tsitsipas, attuale numero 12 al mondo, vanta due trionfi a Montecarlo, dove ha perso soltanto 3 incontri in tutta la carriera. Sinner ha avuto la meglio sull'avversario negli ultimi due precedenti, a Rotterdam e alle Atp Finals a Torino, dove non ha perso nemmeno un set. Sulla terra l'unica vittoria di Sinner è a Roma nel 2020, mentre era stato battuto da Tsitsi Roma 2019 e 2022 e a Barcellona 2021.

Sinner-Tsitsipas, Atp Montecarlo 2024: l'orario e dove vederla in diretta

La semifinale tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas dell'Atp Montecarlo 2024 si gioca sabato 13 aprile non prima delle 13.30 e l'incontro sarà trasmesso in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e NOW.