Sinner-Tsitsipas, oggi tv Atp 500 Rotterdam: dove vederla in diretta e in streaming

Grande sfida oggi, giovedì 16 febbraio, per Jannik Sinner. Il campione altoatesino, agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Rotterdam, ha la sua occasione di rivincita dopo la recente sconfitta subita agli ottavi degli Australian Open contro Stefanos Tsitsipas.

A Melbourne il greco era riuscito a spegnere le speranze di rimonta dell'azzurro, avendo la meglio al quinto set, dopo quattro ore di grande spettacolo alla Rod Laver Arena. I precedenti sono a favore dell'ellenico che ha battuto Sinner in 5 occasioni su 6 incontri. Lo svizzero Stan Wawrinka, già qualificato ai quarti, attende il vincitore.

Atp 500 Rotterdam: Sinner-Tsitsipas oggi, gli orari e dove vederla in tv

La sfida degli ottavi di finale dell'Atp 500 di Rotterdam tra Sinner e Tsitsipas è in programma oggi, giovedì 16 febbraio. Si gioca sul campo principale non prima delle 19.30 (quinto match dalle ore 11.00).

Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming per gli abbonati su Supertennix (gratis per tesserati FIT), Sky GO e NOW.