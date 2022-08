Sinner si confida prima degli Us Open: "Sono cambiato come persona e sono cambiate le persone intorno a me"

Un ragazzo di 21 anni. Il talento da predestinato e i grandi risultati raggiunti in giro per il mondo spesso possono far dimenticare come Jannik Sinner sia soltanto un giovane classe 2001. Pensando alla sua età si può capire quanto quest'annata sia stata per lui così importante dal punto di vista della sua maturazione a livello umano e professionale.

Us Open, Sinner: "Dipenderà tutto da me"

Sinner si è raccontato così nel corso di un'intervista a Supertennis che precede il suo importante esordio agli Us Open 2022. "Sono cambiato come persona, e sono cambiate anche le persone intorno a me".

Da quest'anno ha un nuovo staff, guidato da Simone Vagnozzi e un nuovo super coach, l'australiano Darren Cahill, capace di portare al numero 1 del mondo Lleyton Hewitt, Andre Agassi e Simona Halep.

"Credo che stia andando tutto bene, ci stiamo divertendo e stiamo lavorando duramente. Stiamo provando a portare il mio corpo più avanti possibile, a renderlo più resistente e più forte. Per me è la cosa più importante. Il risultato si vedrà fra due o tre anni", ha detto Sinner.

Oggi, martedì 30 agosto, affronterà il tedesco Daniel Altmaier al primo turno degli Us Open 2022: “All'inizio lo studierò un po', Simone Vagnozzi e Darren Cahill mi daranno informazioni - ha spiegato Sinner -, e anche io guarderò qualche video, qualche partita. All'inizio non sarà facile, ma giocando al meglio dei cinque set c'è tutto il tempo per conoscerlo. Ma sicuramente dipenderà tutto da me, dall'intensità e dalla mentalità".