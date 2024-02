Sinner-Van de Zandschulp, Atp Rotterdam 2024: a che ora inizia e dove vederla in diretta

Jannik Sinner torna in campo dopo il trionfo agli Australian Open. Il campione altoatesino, nei sedicesimi di finale, affronta l'olandese Van de Zandschulp, partendo ovviamente con i favori del pronostico e con un precedente a favore, la vittoria ottenuta recentemente al primo turno, proprio a Melbourne, con il punteggio di 6-4 7-5 6-3.

Sinner vuole rispettare i pronostici ed essere protagonista di un'altra settimana vincente che, in caso di vittoria finale, vista l'assenza del russo Medvedev, gli permetterebbe di conquistare la posizione numero 3 del Ranking Atp, mai raggiunta da nessun italiano nell'era Open.

Sinner-Van de Zandschulp, Atp 500 Rotterdam: dove vederla in diretta

L'incontro tra Jannik Sinner e Botic van de Zandschulp è in programma per mercoledì 14 febbraio, non prima delle ore 11 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e SkyGo.