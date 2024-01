Sinner-Van de Zandschulp, Australian Open 2024: dove vederla in diretta

Inizia l'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open 2024. Domenica 14 gennaio, il numero 4 al mondo e numero 1 d'Italia sfida l'olandese Botic van de Zandschulp, numero 59 della classifica Atp.

Riflettori puntati sull'altoatesino con i tifosi che sono pronti a sostenerlo, sognando nuove imprese come quelle che hanno reso memorabile il finale della passata stagione.

Sinner ha chiuso il 2023 con la finale alle Atp Finals e conquistando la Coppa Davis con l'Italia e nella fase conclusiva dell'ultima annata, a dimostrazione del livello di tennis raggiunto, ha trionfato a Pechino e Vienna.

Sinner-Van de Zandschulp, l'orario e dove vederla in tv

Il match d'esordio di Jannik Sinner agli Australian Open 2024 contro Van de Zandschulp è in programma domenica 14 gennaio alle Rod Laver Arena alle ore 2.00 italiane. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Eurosport1 HD o Eurosport2 HD e in diretta streaming a pagamento su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.