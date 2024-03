Sinner-Vavassori oggi, Atp Miami 2024: dove vederla in diretta tv

Si gioca un derby italiano al secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Miami. Oggi, venerdì 22 marzo, Jannik Sinner sfida Andrea Vavassori, proveniente dalle qualificazioni.

Nessun precedente tra i due con il torinese che parte ovviamente sfavorito. Per lui sarà una partita da ricordare in una stagione dove sta ottenendo grandi risultati in doppio, in coppia con Simone Bolelli. I due puntano alla qualificazione alle Nitto Atp Finals di Torino 2024. L'Italia potrebbe così avere, oltre a Jannik nel torneo singolare, una coppia forte che può dare grandi soddisfazione nel torneo dei Maestri di doppio che concluderà la stagione 2024.

Sinner-Vavassori, Atp Miami 2024: dove vederla in diretta

L'incontro tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori, secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami, è in programma oggi, venerdì 22 marzo, si gioca non prima delle 18.15, dopo la sfida del torneo femminile tra Coco Gauff e Nadia Podoroska, e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max) e in diretta streaming su Sky Go e Now.