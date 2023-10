Grandissimo Sinner, vince l'Atp 500 di Pechino: Medvedev messo ko in 2 set

Jannik Sinner ha vinto l'Atp 500 di Pechino. L'altoatesino oggi, mercoledì 4 ottobre, ha battuto in 2 set Daniil Medvedev (col punteggio di 7-6, 7-6), conquistando la sua prima vittoria contro il russo. Un trionfo indimenticabile con entrambi i set vintigrazie a due tie-break perfetti. Classe e sangue freddo nel momento decisivo hanno consacrato la superiorità dimostrata nel corso dell'incontro.

Jannik completa quindi l'impresa, dopo la vittoria in semifinale ieri con Carlos Alcaraz grazie alla quale aveva conquistato la quarta posizione del ranking Atp, il best-ranking, eguagliando la posizione raggiunta da Adriano Panatta nel magico 1976.

Sinner trionfando su Alcaraz si era issato proprio alle spalle del numero 3 al mondo, Daniil Medvedev, la sua bestia nera, il giocatore che nelle sei precedenti occasioni l'aveva sempre battuto.

Per avere la meglio sul russo ha dimostrato di avere una grande condizione atletica e ottima tenuta mentale. Nel primo tie-break è riuscito a portarsi sul 5-1, spezzando l'equilibrio con il 7-2 finale che ha incrinato le certezze di vittoria di Medvedev. La battaglia, però, è stata intensa anche per tutto il secondo set dove la partita si è decisa ancora al tie-break, ancora 7-2. Così Sinner ha superato l'ostacolo Medvedev ed è diventato il re del China Open.

Si tratta del nono titolo in carriera nel circuito Atp, in quella che è già la sua miglior stagione di sempre. Quello odierno è il trionfo più importante, ancora più di quello centrato a nel Masters 1000 a Toronto, ad agosto. La vittoria di oggi vale anche la qualificazione matematica alle Atp Finals di Torino: a novembre Sinner vuole essere protagonista, nel Torneo dei Maestri e in Coppa Davis con l'Italia, a Malaga.