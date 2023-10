Sinner devastante: vince l'Atp di Vienna, Medvedev battuto in 3 set

Nuova straordinaria impresa di Jannik Sinner Oggi, domenica 29 ottobre, il numero 1 d'Italia e numero 4 del mondo, ha vinto in 3 set l'Atp 500 di Vienna, battendo in finale il numero 3 della classifica Atp, il russo Daniil Medvedev. Sinner, che aveva recentemente sconfitto il forte rivale all'Atp 500 di Pechino, interrompendo una serie di 6 sconfitte nei precedenti, ha messo nuovamente in mostra la sua grandiosa crescita tennistica, in termini di colpi e di personalità.

La sfida tra i due campioni, entrambi qualificati alle Atp Finals che si disputeranno a Torino dal 12 al 19 novembre, è stata semplicemente bellissima. Dopo più di tre ore di gioco Sinner ha messo a segno il punto vincente e con il punteggio di 7-6 4-6 6-3 ha trionfato tra gli applausi del pubblico viennese suggellando un'altra settimana magnifica nella quale, per vincere il suo quarto titolo in stagione, dopo Montpellier, Toronto e Pechino, il decimo in carriera, eguagliando a soli 22 anni, i titoli vinti da Panatta, si è preso una rivincita contro Ben Shelton che l'aveva battuto a Shanghai, ha battuto Sonego nel derby azzurro, si è sportivamente vendicato della sconfitta subita da Frances Tiafoe proprio a Vienna e ha poi superato l'altro moscovita Andrej Rublev per guadagnarsi l'accesso alla finale.

Questa vittoria all'Atp 500 di Vienna, contro Daniil Medvedev, verrà ricordata a lungo dal giocatore allenato da Vagnozzi e Cahill e dai suoi tifosi. Sinner è stato abile in avvio a reagire al break subito a freddo a Medvedev per poi andare a vincere la partita al tie-break, recuperando lo svantaggio di 4-1 in favore del russo e riducendolo a 4-3 con due ace, prima di annullare lo svantaggio con una palla corta. Per portarsi a casa il primo set ha dovuto sfoderare ancora un ace e uno schiaffo al volo, per chiudere 9-7.

Il secondo set è nuovamente combattutissimo con Medvedev che riesce a imporre il suo ritmo conquistando la parità con il punteggio di 6-4. Il terzo set diventa così decisivo e il momento della verità arriva al quarto game. Sinner, dopo 9 palle break, riesce a strappare il servizio a Medvedev e si porta in vantaggio 3-1. Jannik risciurà poi a piegare la coriacea resistenza di Medvedev e a chiudere il match. Una vittoria emozionante, un grande trionfo quando mancano due settimane alle Atp Finals, in Italia, a Torino.