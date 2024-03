Sinner batte Dimitrov e trionfa a Miami: è numero 2 al mondo

Jannik Sinner è il vincitore dell'Atp Masters 1000 di Miami. Oggi, domenica 31 marzo, nella giornata di Pasqua, l'azzurro ha battuto in finale in 2 set, con il punteggio di 6-3, 6-1, in un'ora e tredici minuti di gioco, il bulgaro Grigor Dimitrov. Ha raggiunto così il secondo posto nella classifica Atp, la miglior posizione mai raggiunta da un nostro connazionale da quando c'è la classifica computerizzata dal 1973.

Grazie alla vittoria odierna, infatti, il nostro campione scavalca in classifica Carlos Alcaraz che era stato battuto ai quarti di questo torneo proprio dal rivale che Sinner ha dovuto sconfiggere in questa partita. Arriva così il 13esimo titolo per Jannik Sinner, che dopo 2 finali perse a Miami contro Hurkacz, nel 2021 e Medvedev, nel 2023, conquista finalmente il 1000 in Florida che si aggiunge al bottino stagionale che vanta già il primo Slam in carriera, l'Australian Open 2024 e l'Atp 500 di Rotterdam, con una striscia di 22 vittorie e una sola sconfitta.

Il numero 1 d'Italia, neo-numero due al mondo, come testimoniano i risultati è attualmente il più forte e il più costante, come ha dimostrato anche in questa finale, riuscendo a spegnere i sogni di gloria di Dimitrov, in passato numero 3 al mondo, che sta vivendo una seconda giovinezza e in questo torneo aveva esibito un grande tennis che gli aveva permesso di battere Alcaraz ai quarti e Zverev in semifinale.

Il bulgaro vince il primo gioco lasciando Jannik a 0 sul suo turno di battuta, poi nel terzo gioco ha una palla break che accende anche il tifo di chi sogna la sua impresa. Sinner non perde la sua calma proverbiale, annulla il break del rivale e poi sfrutta le due palle break portandosi in vantaggio.

Dimitrov salva un'altra occasione di break per Sinner sul 4-3, ma comincia a non reggere più il ritmo del nostro che alla fine vince il primo set in 42 minuti per 6-3. Nel secondo set Jannik si invola verso la vittoria con il 4-1, per poi chiudere con un dirompente 6-1. "Sono orgogliosissimo del risultato, ho cominciato la settimana soffrendo un po', ma con il proseguire del torneo mi sono sentito sempre meglio e oggi credo di aver giocato davvero bene. Sono state due ottime settimane, cerco sempre di migliorare e di apprezzare il momento che sto vivendo", dice Jannik nel commento finale, guardando già alla stagione sulla terra rossa che arriverà dopo gli straordinari successi sinora ottenuti.

