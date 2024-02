Sinner vince l'Atp Rotterdam 2024: trionfo da numero 3 al mondo

Jannik Sinner vince l'Atp Rotterdam 2024. L'altoatesino alza immediatamente un altro trofeo, il secondo nel 2024, dopo il trionfo nell'Australian Open, il suo primo Slam in carriera. In finale oggi, domenica 18, ha avuto la meglio in 2 set sull'australiano Alex De Minaur (7-6, 6-4) e da lunedì 19 febbraio sarà numero 3 al mondo.

Jannik, dopo l'indimenticabile trionfo a Melbourne, conquista anche il primo torneo giocato dopo il Major. Un'impresa che non riusciva a nessun tennista da ben 23 anni, dalla vittoria di Lleyton Hewitt, che nel 2001 trionfò agli US Open per poi imporsi nel successivo torneo a Tokyo. Sinner oggi a Rotterdam ha conquistato il suo 12esimo titolo in carriera ed è diventato il primo italiano a raggiungere la terza posizione del ranking Atp nell'Era Open.

Dalla finale delle Atp Finals 2022, persa a Torino contro Djokovic, non è più uscito sconfitto dal campo e ha inanellato una serie di 15 vittorie. Per vincere questa finale ha dovuto lottare contro un avversario che ha dimostrato di essere davvero cresciuto. Nel primo set Sinner è rimasto a lungo avanti di un break, ma al decimo gioco ha subito la rimonta dell'australiano, dopo aver sprecato quattro set-point. Jannik, però, è riuscito a breakkare ancora De Minaur e a conquistare la prima partita.

Secondo set ancora più equilibrato con De Minaur che ha due chance di beak nel quarto gioco. Fortunatamente Sinner riesce a non farle concretizzare, poi piazza il break del 3-2. Ma De Minaur è difficile da domare e piazza il break del 3-3. L'ottavo game è quello decisivo con Jannik che riesce a breakkare sul 5-3 per poi servire per il match. Da lunedì 19 febbraio l'Italia per la prima volta ha un top-three nella classifica del tennis mondiale.