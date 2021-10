Sofia è ancora di Sinner: continua l'inseguimento alle ATP Finals di Torino

Il tennista altoatesino anche quest'anno ha vinto il torneo nella capitale bulgara. Nella Race per le ATP Finals è in decima posizione

Missione compiuta. Jannik Sinner ha battuto Gaels Monfils in finale e ha conquista la vittoria nel torneo ATP 250 di Sofia facendo il pieno di punti nella corsa di qualificazione per le ATP Finals in programma a Torino dal 14 al 21 novembre.

Il tennista altoatesino, che un anno fa sui campi in asfalto della capitale bulgara aveva centro il primo successo in un torneo ATP in carriera, oggi in finale ha superato Gael Monfils con un netto 6-3, 6-4.

Per Sinner è il quarto titolo della carriera dopo Sofia 2020 e i trionfi a Melbourne e Washington nel 2021. La prova di oggi è stata un’ulteriore conferma della maturità raggiunta. Contro l’esperto tennista francese, già battuto al terzo turno degli US Open, ha dimostrato tutta la sua crescita, imponendosi con un parziale di 6-3, 6-4 frutto della superiorità dimostrata per tutto l’incontro.

Jannik Sinner, la corsa alle ATP Finals

Sinner è ancora in corsa per qualificarsi alle ATP Finals. Il tennista altoatesino attualmente occupa la decima posizione dell’ATP Race: alle Nitto ATP Finals, in programma a Torino dal 14 al 21 novembre, si qualificano i primi 8.

Djokovic è al comando della classifica, seguito da Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini, Nadal, Ruud e Hurcacz.

Difficilmente Nadal sarà presente a causa dell'infortunio che lo tormenta da tempo. Sinner, invece, farà di tutto per esserci. Così l'Italia sogna di avere due maestri in finale.