Sinner, un grande trionfo a Toronto: vince il suo primo Masters 1000

Un vero e proprio trionfo. Jannik Sinner ha vinto oggi, domenica 13 agosto, l'Atp Masters 1000 a Toronto, conquistando il titolo più importante della sua carriera. L'altoatesino, 21 anni, ha battuto Alex De Minaur in finale al Canada Open con il punteggio di 6-4 6-1.

Ora è sesto nella classifica Atp e quarto nella Race della stagione, a un passo dalla qualificazione alle Atp Finals a Torino. Dopo la semifinale a Wimbledon un risultato strepitoso che dà grande morale in vista dello Us Open.

Sinner, che mercoledì 16 agosto, compirà 22 anni, si è fatto il più belllo dei regali. Il quinto successo su cinque incontri contro l'australiano De Minaur è il sigillo su una settimana in cui l'allievo di Simone Vagnozzi ha fatto vedere ulteriori passi nella sua crescita. Partendo in questa finale con i favori del pronostico, Sinner è stato bravo a gestire la pressione. Nel primo set si porta subito in vantaggio 2-0, trovando il break, poi è bravissimo a non concedere un vero ritorno all'australiano, chiudendo 6-4, dopo la parità sul 4-4.

De Minaur, che in settimana ha fatto vittime eccellenti come Medvedev e Fritz, questa volta non può far altro che arrendersi al trionfo di Jannik. Nel secondo set non c'è partita. Un netto 6-1 che vale la festa, in una vittoria già storica: il primo Masters 1000 in carriera, Jannik Sinner, lo conquista nel 2023, a Toronto, Canada.