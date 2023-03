Sinner-Wawrinka oggi, Indian Wells 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Nuova sfida per Jannik Sinner a Indian Wells. L'altoatesino nella notte italiana tra martedì 14 e mercoledì 15 marzo, sfida negli ottavi di finale l'esperto Stan Wawrinka che ha battuto a sorpresa il talentuoso giovane danese Holger Rune.

L'ultimo precedente a Rotterdam è a favore di Sinner che spera in un risultato simile anche se le condizioni saranno diverse visto che ci si sfiderà outdoor con caldo, vento e umidità come insidie.

Atp Indian Wells 2023, Sinner-Wawrinka: l'orario in tv

Sinner sfiderà Wawrinka nell'ultimo match tra quelli in programma allo Stadium 3. L'incontro è in programma non prima delle ore 2.15. Sky trasmette il torneo maschile di Indian Wells su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su Now e SkyGo.