Sinner-Wawrinka, oggi tv Atp 500 Rotterdam: dove vederla in diretta e in streaming

Nuovo imperdibile appuntamento per gli appassionati di tennis e i tifosi di Jannik Sinner. Oggi, venerdì 17 febbraio, dopo la grande vittoria in due set di ieri contro Stefanos Tsitsipas agli ottavi, il campione altoatesino, nei quarti di finale dell'Atp 500 di Rotterdam affronta Stan Wawrinka per conquistare l'accesso in semifinale.

Atp 500 Rotterdam: Sinner-Wawrinka oggi, gli orari e dove vederla in tv

La sfida dei quarti di finale dell'Atp 500 di Rotterdam tra Sinner e Wawrinka è in programma oggi, venerdì 17 febbraio.

Si gioca sul campo principale alle ore 19.30. Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming per gli abbonati su Supertennix (gratis per tesserati FIT), Sky GO e NOW.