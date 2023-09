Sinner-Wawrinka oggi, Us Open 2023: a che ora e dove in diretta tv

Nuova sfida per Jannik Sinner a New York. Oggi, sabato 2 settembre, l'altoatesino torna in campo a Flushing Meadows per il match del terzo turno dove affronta Stan Wawrinka. In palio c'è l'accesso agli ottavi di finale contro il vincente dell'incontro tra Alexander Zverev e Grigor Dimitrov.

Sinner, che cerca il suo primo successo in uno Slam dopo la recente vittoria del Masters 1000 a Toronto, la più prestigiosa della sua carriera, è reduce dalle vittorie su Yannick Hanfmann e Lorenzo Sonego ed è favorito. L'esperto tennista elvetico ha battuto il giapponese Yoshihito Nishioka e l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

Us Open 2023, Sinner-Wawrinka: dove vederla in tv

L'incontro di oggi, sabato 2 settembre, tra Sinner e Wawrinka è la terza in programma sul Louis Armstrong Stadium, il cui programma inizia alle 17 e non inizierà prima delle 19.30.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e in diretta streaming su Supertennis.tv e Supertennix.