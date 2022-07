Sinner incanta a Wimbledon e batte Alcaraz: ora contro Djokovic nei quarti

Semplicemente magnifico. Jannik Sinner oggi, domenica 3 luglio, vive una delle giornate più belle della sua carriera. Il campione altoatesino, classe 2001, supera negli ottavi di finale di Wimbledon Carlos Alcaraz, il giovane campione spagnolo, classe 2003, riuscendo così ad avere la meglio nella sfida tra i due maggiori giovani talenti del circuito.

Una soddisfazione enorme per Sinner ottenuta sul campo centrale di Wimbledon nel giorno in cui il Centre Court compiva 100 anni. Tante le leggende presenti, tra loro c’era anche Roger Federer.

Wimbledon, Sinner batte Alcaraz: nei quarti con Djokovic

Sinner e Alcaraz hanno dato vita a un incontro di altissimo livello. Sinner ha vinto meritatamente in 4 set, imponendosi per 6-1, 6-4, 6-7, 6-3. Dopo due sconfitte nei precedenti, Sinner, nell’occasione più importante, è riuscito a battere il suo avversario, conquistando a 20 anni i quarti di Wimbledon.

Quella di oggi, domenica 3 luglio, è stata la sua prestazione più bella sull’erba, dando una grande risposta a chi credeva che non avesse speranze contro Alcaraz. Il suo gioco, grazie anche ai consigli di Vagnozzi e del nuovo super coach Cahill, ha funzionato alla grande e non ha lasciato scampo al rivale, che si è dovuto accontentare di un solo set, conquistato al tie-break, anche se ha disputato una grande partita, un vero spettacolo per tutti gli amanti del tennis.

"E' stato difficile continuare dopo aver avuto a disposizione un match point. Sono contento di come ho gestito la situazione perche' all'inizio del quarto set sono andato in difficoltà. Sono contento di essere andato al prossimo turno e spero di giocare un buon tennis", ha detto Sinner, cheha centrato il terzo quarto di finale di un torneo slam in carriera.

"Alcaraz e' un avversario difficilissimo e una persona squisita, e' stato un piacere giocare con lui davanti a questo pubblico in una giornata speciale nei 100 anni del Centrale", ha sottolineato Sinner.

Di fronte a lui c'è un'altra grandissima sfida. Nei quarti sfiderà il vincente tra Djokovic, molto probabile o van Rijthoven. L'incontro è in programma martedì 5 o mercoledì 6 luglio.