Sinner-Zhizhen, semifinale Atp Halle 2024: a che ora inizia e dove vederla in diretta

Jannik Sinner torna in campo oggi, sabato 22 giugno, per una nuova grande sfida sull'erba dell'Atp 500 di Halle. Sarà un'altra battaglia dopo quella affrontata ieri, venerdì 21 giugno, per avere la meglio nei quarti sul tedesco Struff in 3 set.

Nella partita odierna l'avversario è il cinese Zhang Zhizhen, 27 anni, in ascesa nel ranking Atp dove sta per entrare tra i top-40.

Sinner-Zhizhen, Atp Halle 2024: l'orario e dove vederla in diretta tv

La semifinale dell'Atp 500 di Halle tra Jannik Sinner e Zhang Zhizhen si gioca oggi, sabato 22 giugno, non prima delle ore 15 al termine della prima semifinale tra Hurkacz e Zverev che inizia alle ore 13.

Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go.