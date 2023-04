Slovacchia-Italia oggi, Billie Jean King Cup 2023: orari e dove vederla in tv

Tutto è pronto a Bratislava per gli incontri tra Slovacchia e Italia della Billie Jean King Cup 2023. Le azzurre, sull'asfalto indoor, vanno a caccia della qualificazione alle Finals che si disputeranno a dicembre. Oggi, venerdì 14 aprile, si disputeranno i primi due singolari. Anna Karolina Schmiedlova, numero 1 slovacca, sfiderà Camila Giorgi, la numero 2 italiana. Nel secondo match Viktoria Hruncakova affronterà Martina Trevisan.

L'Italia di Tathiana Garbin può contare anche su Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Sabato 15 aprile, a partire dalle ore 12.00, si giocheranno le restanti sfide, il terzo e il quarto singolare e il doppio.

Slovacchia-Italia, Bjk Cup 2023: il programma

Venerdì 14 aprile

dalle ore 15:00: primo singolare

a seguire: secondo singolare

Sabato 15 aprile

dalle ore 12:00: terzo singolare

a seguire: quarto singolare

a seguire: doppio

Slovacchia-Italia, Bjk Cup 2023: dove vederla in tv

Gli incontri saranno trasmessi in diretta esclusiva e in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e in streaming su SuperTenniX.