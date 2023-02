Sonego-Aliassime, Atp 500 Dubai: dove vederla in diretta tv e in streaming

Il destino di Lorenzo Sonego si incrocia nuovamente con quello di Auger-Aliassime. Il tennista torinese, al secondo turno dell'Atp 500 di Dubai, trova nuovamente il canadese che 2 settimane fa l'ha battuto a Rotterdam in 2 set. Per Sonny è un'occasione di rivincita, ma dovrà riuscire a battere un top-ten che l'ha già battuto in 2 precedenti incontri.

Atp 500 Dubai: Sonego-Aliassime, gli orari e dove vederla in tv

L'incontro del secondo turno dell'Atp 500 di Dubai tra Sonego e Aliassime è in programma mercoledì 1 marzo. L'inizio è fissato non prima delle 13 ora italiana.

A trasmettere l'Atp 500 di Dubai è Supertennis, in chiaro e Sky Sport, su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Lo streaming gratuito è disponibile sul sito di supertennis e a pagamento sull'app Supertennix (gratis per tesserati FIT), su Sky GO e su NOW.