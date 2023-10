Atp Stoccolma, i bookie scommettono su Sonego vincente

Lorenzo Sonego è tra i favoriti dai bookie per vincere l'Atp di Stoccolma 2023. Il successo all'esordio, in rimonta, ottenuto contro Lajovic, il numero 51 del ranking, ha confermato le previsioni di coloro che pensano che il tennista torinese abbia, in Svezia, una grande chance per conquistare il suo quarto titolo in carriera.

Oggi, mercoledì 18 ottobre, Sonny, agli ottavi di finale, dovrà superare l'ostacolo Kotov, il tennista emergente russo, un avversario da non sottovalutare. Poi, in caso di successo, nei quarti di finale incontrerebbe il vincente della sfida tra lo svedese Elias Ymer e il croato Dino Prizmic.

Sonego vincente Atp Stoccolma 2023: le quote

Un successo di Sonego, all'Atp di Stoccolma 2023, vale 10,5 la posta. Il favorito per la vittoria è il danese Holger Rune, bancato a 5, seguito dal francese Mannarino e dal russo Safiullin, entrambi a 7.50. L'ultimo trionfo di Sonego è quello ottenuto a Metz, un anno fa.