Sonego-Bonzi, Atp 250 Montpellier: orario e dove vederla in diretta tv

Inizia oggi, martedì 7 febbraio, l'avventura di Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Montpellier. Il tennista torinese al primo turno affronta il francese Benjamin Bonzi, testa di serie numero 8 che l'ha battuto nell'unico precedente lo scorso marzo al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells.

Sonego, protagonista di un bel finale di stagione, dove si è messo in mostra anche in Coppa Davis, si è dovuto arrendere all'Australian Open al quinto set contro Hurkacz. Quella con Bonzi, testa di serie numero 8, sarà una sfida importante per valutarne lo stato di forma in questo inizio di stagione, dove a febbraio sono in programma molti tornei davvero importanti. Chi vince troverà al secondo turno il vincente tra Krajinovic e Karatsev.

Atp 250 Montpellier, Sonego-Bonzi: dove vederla in diretta tv

L'incontro tra Sonego e Bonzi è in programma non prima delle ore 19.00 di martedì 7 febbraio. Sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming per gli abbonati su Supertennix (gratis per tesserati FIT), Sky GO e NOW.