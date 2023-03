Sonego-Cerundolo oggi, Miami 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Grande occasione per Lorenzo Sonego. Il tennista torinese nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo affronta, agli ottavi del Masters 1000 di Miami, Francisco Cerundolo.

Entrambi sono reduci da prestazioni eccezionali nel turno precedente. Sonny si è imposto autorevolmente con Frances Tiafoe, battendolo in 2 set per 6-3, 6-4, mentre il sudamericano ha conquistato una prestigiosa vittoria contro Felix Auger Aliassime per 6-2, 7-5.

Miami 2023, Sonego-Cerundolo: la diretta tv

L’ottavo di finale dell’Atp Masters 1000 di Miami tra Sonego e Cerundolo chiuderà il programma di giornata e non inizierà prima dell'1.00 ora italiana. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now Tv.