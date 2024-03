Sonego-Evans oggi, Atp Miami 2024: dove vederla in diretta tv

Un altro azzurro è pronto a esordire oggi, giovedì 21 marzo, all'Atp Masters 1000 di Miami. Lorenzo Sonego sfida il britannico Daniel Evans sul cemento della Florida. Il torinese è il favorito, forte dei 3 successi nei precedenti, tra cui quello a gennaio al primo turno degli Australian Open 2024.

Sonego avrà quindi l'occasione per riscattare un inizio di stagione non particolarmente brillante, ma troverà un avversario motivato che con il suo rovescio a una mano è sempre capace a sorprendere.

Il vincente di Sonego-Evans, sfida del primo turno dell'Atp Masters 1000 di Miami, affronterà al secondo turno l'americano Christopher Eubanks, che ha beneficiato di un bye.

Sonego-Evans, Atp Miami 2024: dove vederla in diretta

L'incontro tra Sonego e Evans, primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami, è in programma oggi, giovedì 21 marzo, non prima delle ore 18.35 e viene trasmesso in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max) e in diretta streaming su Sky Go e Now.