Sonego-Fognini, Atp Metz 2023: dove vederla in diretta tv

Match da non perdere per gli appassionati di tennis. Oggi, giovedì 9 novembre, nei quarti di finale dell'Atp 250 di Metz è in programma il derby italiano tra Lorenzo Sonego e Fabio Fognini.

Sonny, campione in carica di questo torneo, nei turni precedenti ha battuto l’americano Marcos Giron e il giordano Abdellah Shelbayh, mentre "Fogna" ha avuto la meglio sul brasiliano Thiago Seyboth Wild e sul quotato kazako Alexander Bublik.

Tra il torinese, 28 anni e il ligure, 36 anni, non ci sono precedenti. Motivo in più per seguire quella che si annuncia come una gran bella sfida.

Sonego-Fognini, Atp Metz 2023: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro tra Sonego e Fabio Fognini, che vale l'accesso in semifinale all'Atp di Metz 2023, si gioca oggi, giovedì 9 novembre come seconda sfida della sessione serale che inizia alle ore 18.00. Sonego-Fognini non comincerà, quindi, prima delle 19.20 e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 digitale terrestre, 212 piattaforma Sky) e per gli abbonati in diretta tv su Sky Sport Uno (201, fino alle 18:00), Sky Sport Tennis (canale 203). Diretta streaming gratuita sul sito di Supertennis, sull'app Supertennix (gratis per abbonati FITP) e a pagamento su Now e Sky Go.