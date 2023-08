Sonego-Fritz oggi, Atp Cincinnati: dove vederla in diretta

Nuova sfida per Lorenzo Sonego all'Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il torinese al secondo turno è atteso da un incontro difficile contro l'americano Taylor Fritz, che avrà come vantaggio la maggiore affinità su questa superficie e il fatto di giocare in casa. Negli scontri diretti, infatti, Fritz è davanti a Sonego per 3-2 e le vittorie del nostro sono sempre arrivate sulla terra rossa.

Per Lorenzo, reduce dalla bella vittoria contro il russo Shevchenko in 3 set, una partita da giocare senza paura e nessun timore.

Sonego-Fritz, Atp Masters 1000 Cincinnati: orario e diretta tv

L'incontro di oggi, mercoledì 16 agosto, tra Sonego e Fritz è il secondo match dalle ore 17.00 sul Campo 3, non inizierà prima delle 18.20 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW.