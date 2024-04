Sonego-Humbert, ottavi Atp Montecarlo 2024: dove vederla in diretta

Aveva una seconda occasione e non l'ha sprecata. Lorenzo Sonego, ripescato come lucky-loser all'Atp Masters 1000 di Montecarlo per sostituire Carlos Alcaraz, costretto al ritiro per un problema all'avambraccio destro, ha battuto al secondo turno Felix Auger-Aliassime in 2 set, guadagnandosi un posto agli ottavi.

Ora, contro Ugo Humbert, con cui nella passata stagione ha vinto entrambe le sfide giocate sul rosso, ha la possibilità di accedere ai quarti di finale del 1000 monegasco.

Sonego-Humbert, l'orario e dove vederla in diretta

Il match degli ottavi dell'Atp di Montecarlo 2024 tra Lorenzo Sonego e Ugo Humbert si gioca giovedì 11 aprile in orario da definire e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now.