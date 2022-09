Sonego-Hurkacz, Atp 250 Metz: dove vederla in diretta tv in chiaro e in streaming

Giornata importante per Lorenzo Sonego. Oggi, sabato 24 settembre, il tennista torinese scende in campo nella semifinale dell'Atp 250 di Metz per affrontare il polacco Hubert Hurkacz, il numero 2 del seeding.

Sarà la sua seconda semifinale nella stagione 2022 dopo quella raggiunta a inizio anno sulla terra rossa di Buenos Aires. In questo torneo indoor in terra francese Sonny sembra finalmente aver ritrovato, grazie alle vittorie su Aslan Karatsev e Gilles Simon, quella fiducia che era mancata in buona parte di questa stagione dove non sono mancati i momenti negativi. Quello odierno sarà quindi un incontro che può rappresentare una svolta.

Sonego-Hurkacz, Atp 250 Metz: dove vederla in tv

La semifinale dell'Atp 250 di Metz tra Lorenzo Sonego e Hubert Hurkacz, che inizierà alle ore 14.00 e si giocherà sul Court Patrice Dominguez, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennisTV, canale 64 del digitale terretre e per gli abbonati su Sky Sport Tennis. In streaming su SkyGo, Now, e SuperTenniX.