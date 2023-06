Atp Halle 2023, Sonego-Karatsev oggi: dove vederla in diretta tv e in streaming

Esordio nel torneo Atp 500 di Halle 2023 per Lorenzo Sonego. Il torinese, nel primo turno, affronterà il russo Aslan Karatsev che, dopo la sconfitta con il connazionale Aslan Karatsev, è stato ripescato come lucky loser per prendere il posto dell'australiano Nick Kyrgios che ha dato forfait.

Sonego è favorito secondo i bookmaker, ma nei precedenti è in svantaggio 3-1. Si annuncia un'altra partita equilibrata, difficile e combattuta. Chi avrà la meglio negli ottavi troverà il vincente della sfida tra Lorenzo Sonego e Aslan Karatsev.

Atp 500 Halle 2023: l'orario e la diretta tv

L'incontro del primo turno dell'Atp 500 di Halle 2023 tra Sonego e Aslan Karatsev è il primo di giornata all'Owl Arena e inizierà sul Court 2 e inizierà non prima delle 12.00.

Gli appassionati potranno seguirlo in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), in streaming su SuperTennix (se abbonati, gratis per tesserati FITP) e su Sky Go (se abbonati Sky).