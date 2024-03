Sonego-Kecmanovic oggi, Indian Wells 2024: dove vederla in diretta tv

Una grande sfida attende oggi, giovedì 7 marzo, Lorenzo Sonego. Il torinese, al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024, sfida il serbo Miomir Kecmanovic. Sonny si presenta a questo prestigioso appuntamento dopo i segnali di crescita mostrati nel match perso contro Medvedev negli ottavi a Dubai. L'azzurro si è arreso, ma ha strappato un set al numero 4 al mondo.

Una vittoria contro Miomir Kecmanovic sarebbe un grande segnale di continuità. I precedenti tra i due sono in perfetto equilibrio, 3-3, ma Sonego è chiamato a invertire il trend visto che è reduce da 2 sconfitte negli ultimi due match contro il serbo.

Sonego-Kecmanovic, Atp Indian Wells 2024: l'orario e dove vederla in diretta tv

L'incontro del primo turno dell'Atp Indian Wells 2024 tra Lorenzo Sonego e Miomir Kecmanovic si gioca oggi, giovedì 7 marzo, alle ore 20, e verrà trasmesso per gli abbonati su Sky Sport (Sky Sport Tennis) e in streaming su NOW, Sky Go e Tennis Tv.