Sonego-Kotov oggi, Atp Stoccolma 2023: dove vederla in diretta tv

Lorenzo Sonego torna in campo oggi, mercoledì 18 ottobre, all'Atp 250 di Stoccolma. Il torinese, dopo aver battuto in rimonta il serbo Dusan Lajovic, sul cemento indoor svedese se la dovrà vedere contro il russo Pavel Kotov, il tennista emergente russo che proviene dalle qualificazioni e ha battuto il quotato statunitense Christopher Eubanks.

Quella odierna sarà una sfida inedita con Sonny che parte da favorito, anche se troverà di fronte un avversario che sta scalando la classifica Atp e ha messo in mostra un gran bel servizio e ottimi colpi. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente della sfida tra lo svedese Elias Ymer e il croato Dino Prizmic.

Sonego-Kotov, Atp Stoccolma 2023: dove vederla in diretta

La sfida degli ottavi di finale tra Sonego e Kotov, in programma oggi, mercoledì 18 ottobre, è il terzo incontro di giornata sul Court 1, non inizierà prima delle 14.40 e sarà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e in streaming sul sito ufficiale dell'emittente. Gli abbonati potranno seguire l'incontro su Sky Sport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).