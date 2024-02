Sonego-Medvedev oggi, Atp Dubai: dove vederla in diretta

Sfida da non perdere oggi, mercoledì 28 febbraio, all'Atp 500 di Dubai. Lorenzo Sonego, agli ottavi di finale, affronta Daniil Medvedev, al rientro in questo prestigioso torneo. Il campione russo, al rientro dopo il mese di lontananza dai campi per recuperare dalle fatiche dell'Australian Open, dove è stato battuto in finale da Jannik Sinner, mira a riconfermarsi vincitore in terra araba dopo la vittoria nella scorsa stagione.

Sonego nel turno precedente ha dovuto giocare 3 set per avere la meglio sull'indiano Sumit Nagal, Medvedev ha superato per 6-3, 7-5 il kazako Alexander Shevchenko, ma il suo tennis non è stato particolarmente brillante.I precedenti, 2-0, sono a favore del campione russo che ha avuto la meglio sul torinese sia sul cemento, ad Adelaide, che sulla terra rossa, a Montecarlo.

Atp Dubai, Sonego-Medvedev: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro degli ottavi di finale dell'Atp 500 di Dubai tra Sonego e Medvedev è in programma mercoledì 28 febbraio, si gioca non prima delle ore 16 ed è trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in diretta streaming a pagamento su SkyGo, NOW e Tennis Tv.