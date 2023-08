Oggi Sonego-Murray, Atp Toronto: dove vederla in diretta tv

Match da non perdere per gli appassionati di tennis. Oggi, martedì 8 agosto, al primo turno dell'Atp Masters 1000 di Toronto Lorenzo Sonego sfida Andy Murray.

Sul cemento americano il torinese avrà l'occasione per riscattare l'unico precedente con lo scozzese, la sconfitta di inizio anno a Doha, in 3 set. Quella sfida fu particolarmente combattuta con Murray che riuscì a cancellare 3 match point a Sonny, prima di avere la meglio.

Sonego è reduce dalla semifinale raggiunta a Umago, Murray cerca una vittoria dopo la delusione per l'eliminazione al secondo turno di Wimbledon contro Tsitsipas.

Atp Toronto, Sonego-Murray: dove vederla in diretta

L'incontro tra Sonego e Murray apre il programma di oggi, martedì 8 agosto, sul Campo Centrale.

L'incontro sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203), in streaming su Sky Go e NOW e inizierà alle ore 18.30.