Sonego-Nadal, Wimbledon 2022: dove vederla in diretta e in streaming

Una super-sfida attende Lorenzo Sonego a Wimbledon. Nel terzo turno in programma oggi, sabato 2 luglio, il tennista torinese, numero 54 del mondo e 27esima testa di serie, affronta nel terzo match in programma sul campo centrale lo spagnolo Rafa Nadal, il numero 4 del mondo, che quest'anno ha vinto entrambi gli Slam sinora disputati, l'Australian Open e il Roland Garros. In carriera Nadal vanta due trionfi a Wimbledon, nel 2008 e nel 2010.

Wimbledon, Sonego-Nadal: dove vederla in tv

Sonego in questo inizio di torneo sta dimostrando una buonissima forma, dopo un inizio di stagione non eccezionale. Si è imposto dopo una battaglia che è durata per cinque set contro l'americano Denis Kudla e ha battuto in tre set il transalpino Hugo Gaston. Nadal, invece, ha perso un set sia all'esordio contro l'argentino Francisco Cerundolo, sia nel secondo match contro il lituano Ricardas Berankis.

La sfida tra Sonego e Nadal che vale l'accesso agli ottavi di finale di Wimbledon 2022 è la terza sul campo centrale nel programma di giornata di oggi, sabato 2 luglio. Non inizierà prima delle ore 17.

Wimbledon 2022, il terzo Slam della stagione, viene trasmesso in diretta TV e in streaming in esclusiva da Sky su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Action e Sky Sport. Si potrà seguirle l’evento in diretta streaming su Sky Go e NOW.