Sonego-Nagal, oggi Atp Marrakech 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Inizia nell'Atp 250 di Marrakesh la stagione sulla terra rossa di Lorenzo Sonego. Il torinese, al secondo turno del torneo che si gioca in Marocco, sfida l'indiano Sumit Nagal che ha sconfitto nell'unico precedente, a fine febbraio, all'Atp 500 di Dubai.

Sonny, che si è recentemente separato dallo storico coach Gipo Arbino, va a caccia di risultati importanti sulla terra battuta, sperando che possa regalargli finalmente una serie positiva che è mancata nell'ultimo periodo.

Sonego-Nagal, Atp Marrakech 2024: a che ora e dove vederla in diretta

L'incontro tra Sonego e Nagal, secondo turno dell'Atp 250 di Marrakech,è in programma mercoledì 3 aprile e si gioca sul Center Court, alle 13. L'incontro sarà trasmesso in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Now e Sky Go.