Sonego-Norrie oggi, Indian Wells 2024: dove vederla in diretta tv

Una nuova sfida attende Lorenzo Sonego. Oggi, sabato 9 marzo, il torinese, al Masters 1000 di Indian Wells, al secondo turno sfida Cameron Norrie.

Sonny, dopo aver battuto nel turno precedente il serbo Kecmanovic (7-6,6-4) cercherà di ottenere un altro successo, che sarebbe sinonimo di segnali di continuità. Vincendo, riuscirebbe inoltre a sfatare il tabù che, in 3 partecipazioni in questo prestigioso torneo sul cemento americano, l'ha visto sempre eliminato al secondo turno.

Norrie, che in carriera vinse Indian Wells 2021 che quell'anno si giocò a ottobre causa pandemia, è anche lui alla ricerca di una serie di risultati positivi. L'unico precedente tra i due non è molto significativo, visto che risale al torneo di Monte-Carlo del 2019, quando Sonego si impose in 2 set.

Sonego-Norrie: l'orario e dove vederla in tv

Il match tra Sonego e Norrie si giocherà nella prima serata italiana, alle ore 20, di oggi, sabato 9 marzo e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205) e in streaming su NOW e Sky Go.