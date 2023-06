Atp Stoccarda 2023, Sonego-O’Connell: dove vederla in diretta tv e in streaming

Nuova sfida per Lorenzo Sonego sull'erba di Stoccarda. Sonny, dopo aver battuto agevolmente un Matteo Berrettini fuori forma nel derby al primo turno, trova sulla sua strada l'australiano Christopher O’Connell.

Un avversario sulla carta alla portata, che però non andrà sottovalutato. Un monito viene dal turno precedente dove ha battuto contro pronostico Altmaier con un netto 6-3 6-1 in 56 minuti di gioco.

Atp Stoccarda, Sonego-O'Connell: gli orari in tv

La sfida tra Sonego e O'Connell che vale l'accesso ai quarti dell'Atp di Stoccarda si gioca mercoledì 14 giugno alle ore 11.00 e sarà trasmessa in chiaro su Supertennis e per gli abbonati su Sky Sport Tennis (streaming SkyGo e Now).