Sonego-Bublic oggi in tv, Atp 250 Metz l'orario della finale e dove vederla in diretta

Giornata importantissima per Lorenzo Sonego. Oggi, domenica 25 settembre, il tennista torinese giocherà la finale dell'Atp 250 di Metz e sfiderà il kazako Alexander Bublik.

Sarà una grande occasione per Sonny che va a caccia del suo primo titolo ATP nel 2022 per riscattare una stagione che dopo un inizio incoraggiante è stata al di sotto delle aspettative. Sonego questa settimana ha fatto finalmente vedere il suo miglior tennis e la vittoria in semifinale contro un top-10 come Hurkacz ha reso nuovamente evidente il suo vero potenziale.

Sonego-Bublik, finale Atp 250 Metz: l'orario in tv

L'avversario di Sonego nella finale dell'Atp 250 di Metz è il kazako Alexander Bublik, capace quando quando è in giornata di ottenere ottimi risultati. I precedenti sono a favore del tennista azzurro che l'ha battuto in 3 occasioni su 4. Sonego ha sempre vinto a livello Atp sulla terra rossa del Roland Garros 2020, sul veloce indoor di Parigi-Bercy nel Masters 1000 francese nello stesso anno, sull’erba di Eastbourne nel 2021, non concedendo mai all'avversario nemmeno un set.

Per Sonego sarà la quinta finale ATP e andrà a caccia del suo terzo titolo ATP. La finale dell'Atp 250 a Metz tra Sonego e Bublik, che inizierà alle ore 15.30 di domenica 25 settembre, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Tennis (canale 205). In streaming per gli abbonati su Sky Go, Now Tv.