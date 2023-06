Roland Garros 2023, Sonego-Rublev: dove vederla in diretta tv e in streaming

Grande sfida per Lorenzo Sonego. Oggi, venerdì 2 giugno, il torinese, numero 48 della classifica Atp, al terzo turno del Roland Garros 2023 sfida il russo Rublev, numero 7 del ranking.

Due i precedenti. Nella prima occasione, in finale nel torneo di Vienna 2020, vinse Rublev in 2 set (6-4, 6-4), nella seconda Sonego, nei quarti del Masters 1000 di Roma 2021, ebbe la meglio, finalizzando la rimonta nel terzo set.

Roland Garros 2023, Sonego-Rublev: gli orari e dove vederla in tv

L'incontro tra Sonego e Rublev si gioca sul campo Suzanne Lenglen ed è il secondo nel programma di venerdì 2 giugno dalle ore 11.00 dopo la sfida tra Stearns-Kasatkina.

Il match sarà trasmesso in tv su Eurosport 2, in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tennis Tv.