ATP San Diego, Sonego affronta Ruud: una vittoria può accendere il ‘sogno-Finals’ di Sinner

Il tennista torinese batte in 2 set lo statunitense Korda. Ora dovrà affrontare il numero 10 al mondo, secondo favorito del seeding. Un’eventuale vittoria sarebbe un bel favore per Sinner nella lotta per qualificarsi alle ATP Finals

Prosegue l'avventura di Lorenzo Sonego nell'ATP 250 San Diego Open. Il tennista torinese, negli ottavi di finale di questo nuovo torneo ATP che si gioca sul cemento californiano e ha un montepremi di 600.000 euro, ha battuto lo statunitense Sebastian Korda, salendo alla 21esima posizione della classifica mondiale. Nei quarti di finale, in programma nella notte di sabato 2 ottobre, Sonego dovrà vedersela con un ostacolo particolarmente impegnativo. Affronterà il norvegese Casper Ruud, numero 10 al mondo e secondo favorito del seeding.

ATP San Diego: Sonego nei quarti sfida Ruud

Casper Ruud sta giocando questo torneo con l'obiettivo di fare più punti possibili per difendere il nono posto che attualmente occupa nella ATP Race che, vista l’assenza già annunciata di Rafa Nadal, gli garantirebbe l’accesso alle ATP Finals, in programma a Torino da domenica 14 novembre a domenica 21 novembre. Per portare avanti il suo intento, come primo ostacolo a San Diego ha dovuto eliminare Andy Murray.

Lorenzo Sonego punta a conquistare la sua quarta semifinale stagionale. A Cagliari ha conquistato il suo primo ATP 250 sulla terra rossa, poi si è dovuto arrendere nell’ultimo atto, dopo aver disputato ottimi tornei sull’erba di Eastbourne, dove è stato superato da Alex De Minaur soltanto al tie-break del set decisivo e sulla terra di Roma, dove è stato secondo solo a Novak Djokovic.

Vincendo Sonego approderebbe in semifinale e farebbe un gran favore a Jannick Sinner. Il numero 2 italiano, infatti, è impegnato nell’ATP di Sofia e, nel torneo che ha vinto lo scorso anno, sta andando a caccia di punti pesanti per cercare di cogliere in extremis una qualificazione alle ATP Finals, che resta matematicamente difficile ma non è impossibile. L’obiettivo del giovane campione altoatesino è quello di non avere nessun rimpianto, dando il massimo in questi ultimi tornei.

ATP San Diego, Sonego-Ruud: come seguirlo in tv

L'incontro tra Lorenzo Sonego e Casper Ruud, quarto di finale dell'ATP di San Diego, sarà il terzo match sul centrale. Si giocherà domani, sabato 2 ottobre, non prima delle 2.30.

La sfida dei quarti di finale tra Sonego e Ruud verrà trasmessa in diretta tv, gratuitamente e in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare SKY canale 224) e in streaming su supertennis.tv.