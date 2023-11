Sonego-Shelbayh oggi, Atp Metz 2023: dove vederla in diretta tv

Nuova sfida per Lorenzo Sonego all'Atp Metz 2023. Il torinese, campione in carica di questo torneo, oggi, mercoledì 8 novembre, al secondo turno affronterà il giovane giordano Abdullah (Abedallah) Shelbayh, 19 anni, che fa parte della Rafa Nadal Academy.

Si tratta per Sonny, nettamente favorito, di un avversario da non sottovalutare visto che, dopo aver superato le qualificazioni, ha eliminato a sorpresa il francese Hugo Gaston.

Sonego-Abdullah Shelbayh, Atp Metz 2023: gli orari e dove vederla in tv

L'incontro del secondo turno dell'Atp Metz 2023 tra Sonego e Abdullah Shelbayh è l'ultimo in programma dalle ore 14.00 e non si giocherà prima delle ore 19.20. Sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201, fino alle 18:00), Sky Sport Tennis (canale 203) e SuperTennis e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, sul sito di Supertennis e sull'app Supertennix (gratis per abbonati FITP).