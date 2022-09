Atp Metz 2022, Sonego-Simon: dove vederla in diretta tv

Lorenzo Sonego scende in campo oggi, giovedì 22 settembre, per gli ottavi di finale dell'Atp 250 di Metz contro il francese Gilles Simon. L'azzurro è stato protagonista di un un buon esordio sul cemento indoor battendo nel turno precedente il russo Aslan Karatsev.

Il tennista torinese ha sconfitto il transalpino agli ottavi di finale del Sardegna Open a Cagliari dello scorso anno.

Atp 250 Metz, Sonego-Simon: dove vederla in tv

Sonego si presenta dunque da favorito per il match di oggi, giovedì 22 settembre, contro Simon. In palio c'è un posto nei quarti contro Korda che ieri ha avuto la meglio su Musetti. Il match è il secondo nel programma sul Court Patrice Dominguez e non inizierà prima delle ore 14.00. Sarà possibile seguirlo in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205).