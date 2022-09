Sonego torna a sorridere: a Metz conquista il suo terzo titolo Atp

Il giorno del riscatto per Lorenzo Sonego è finalmente arrivato. Oggi, domenica 25 settembre, il tennista torinese ha vinto il torneo Atp 250 di Metz sui campi veloci indoor vincendo gli 81.310 euro di montepremi. Per il 27enne è il primo titolo nella stagione 2022, il terzo titolo in carriera dopo quello conquistato nel 2019 sull'erba di Antalya e quello all'Atp 250 di Cagliari nell'aprile 2021 sulla terra rossa.

Il tennista torinese nel torneo è stato protagonista di un percorso netto, non concedendo nemmeno un set ai suoi avversari. Ha battuto ai sedicesimi il quotato Karatev (7-5, 6-3), ha superato l'esperto Simon (7-6, 6-4) agli ottavi, ha vendicato Musetti superando nei quarti il forte statunitense Korda e ha fatto un vero e proprio capolavoro in semifinale vincendo contro il polacco Hurkacz (7-6, 6-4), il numero 10 della classifica Atp.

Oggi, in finale, ha superato il kazako Bublik, dopo aver avuto la meglio nel primo set al tie-break e chiudendo il match dopo con una netta vittoria nel secondo set (6-2). "Ho migliorato ogni giorno, sono davvero felice per questo torneo. Non è facile affrontare un giocatore come Bublik, un grande talento. Provo grandi emozioni, è stato un anno complicato, adesso voglio soltanto godermi questo momento", ha dichiarato visibilmente soddisfatto al termine della finale.

Un grande riscatto dopo un’annata difficile che riporta il nostro tennista in posizioni decisamente più consone al suo talento. Da lunedì 26 settembre tornerà tra i primi 40 al mondo, un nuovo inizio per ritornare al più presto vicino al suo best ranking, quando era vicino ai migliori 20.