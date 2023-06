Atp Eastbourne 2023, Sonego-Zhang oggi: dove vederla in diretta tv

Primo turno all'Atp 250 di Eastbourne per Lorenzo Sonego. Il torinese, che è reduce dagli ottavi di finale all'Atp 500 di Halle dove è stato sconfitto dopo una bella partita da Jannik Sinner nel derby azzurro, è favorito contro il cinese, un top-100 che però non dà il meglio sull'erba. Chi avrà la meglio sfiderà il vincente dell'incontro tra Daniel Elahi Galan e Maxime Cressy.

Atp Eastbourne 2023, Sonego-Zhang: gli orari

L'incontro tra Sonego e Zhang è in programma oggi, martedì 27 giugno, nel quarto incontro di giornata in programma sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis che trasmetterà in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky.

Sul sito di Supertennis è disponibile la diretta streaming gratuita che ci sarà anche sull'app SuperTennix (per gli abbonati, gratis per tesserati FITP).