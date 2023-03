Sonego-Zverev oggi in tv, Atp 500 Dubai: dove vederla in diretta e in streaming

Un'altra grande sfida per Lorenzo Sonego all'Atp 500 di Dubai. Dopo aver battuto negli ottavi il top-ten Felix Auger-Aliassime, il torinese dovrà superare nuovamente un altro tra i giocatori più forti del ranking Atp, il tedesco Alexander Zverev, attuale numero 16 al mondo e settima testa di serie del seeding. Nell'unico precedente, al secondo turno del Masters 1000 sulla terra rossa di Monte-Carlo, a vincere in due set fu Zverev.

Atp 500 Dubai: Sonego-Zverev, gli orari e dove vederla in tv

L'incontro dei quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai tra Sonego e Zverev è in programma giovedì 2 marzo e inizierà alle 12 ora italiana.

A trasmettere l'Atp 500 di Dubai è Supertennis, in chiaro e a pagamento Sky Sport, su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Lo streaming gratuito è disponibile sul sito di Supertennis e a pagamento sull'app Supertennix (gratis per tesserati FIT), su Sky GO e su NOW.