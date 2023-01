Australian Open 2023, sorteggio main-drawn: Berrettini subito contro Murray, tutte le sfide

L'edizione 2023 dell'Australian Open è entrata nel vivo oggi, giovedì 12 gennaio, con il sorteggio del main draw. Matteo Berrettini, tornato numero 1 d'Italia, dovrà vedersela al primo turno contro Andy Murray, cinque volte finalista a Melbourne. Il campione romano, in caso di passaggio al secondo turno, potrebbe trovare Fabio Fognini che dovrà superare un primo ostacolo complicato, l'australiano Thanasi Kokkinakis. I due sono nella parte bassa del tabellone con Djokovic, Rublev (subito contro Thiem), Fritz e Ruud.

Nella parte alta del tabellone le principali teste di serie sono Medvedev, Tsitsipas e Auger-Aliassime. La maggior insidia all'esordio la dovrà affrontare il campione in carica, Rafa Nadal che se la vedrà contro Jack Draper. Musetti sfiderà lo statunitense Lloyd Harris, Sinner esordirà contro il britannico Kyle Edmund. I due potrebbero affrontarsi in un derby al terzo turno. Lorenzo Sonego avrà come primo avversario il portoghese Nuno Borges. Mattia Bellucci, proveniente dalle qualificazioni, sfiderà il francese Benjamin Bonzi.

Primo turno italiani

Lorenzo Sonego - Nuno Borges (POR)

Lorenzo Musetti- Lloyd Harris (RSA)

Jannik Sinner (ITA) [15] - Kyle Edmund (GBR)

Matteo Berrettini (ITA) [13] - Andy Murray (GBR)

Fabio Fognini (ITA) - Thanasi Kokkinakis (AUS)

Mattia Bellucci (ITA) - Benjamin Bonzi (FRA)

Quarti teorici

Nadal-Medvedev

Tsitsipas-Aliassime

Rublev-Djokovic

Fritz-Ruud

Australian Open 2023: torneo femminile

Nel torneo femminile dell'Australian Open 2023 Iga Swiatek, testa di serie numero 1, è nella parte alta, dove c’è anche Elisabetta Cocciaretto, con Gauff, Pegula e Sakkari. Swiatek all'esordio affronterà la tedesca le Niemeier, tennista classe '99 che è arrivata ai quarti dell'ultima edizione di Wimbledon. Nella parte bassa, dove troviamo anche le nostre Paolini, Giorgi, Trevisan e Bronzetti,ci sono Kasatkina, Garcia, Sabalenka e Jabeur.

Primo turno italiane

Elisabetta Cocciaretto (ITA) - Elena Rybakyna (KAZ)

Lucia Bronzetti (ITA) - Laura Siegemud (GER)

Martina Trevisan (ITA) [21] - Q

Camila Giorgi (ITA) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

Jasmine Paolini (ITA) - Liudmila Samsonova (RUS)

Lucrezia STEFANINI (ITA) - Tatjana Maria (GER)

Quarti Teorici