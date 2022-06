Roland Garros oggi in tv Swiatek-Gauff: dove vedere in diretta la finale

Oggi, sabato 4 giugno, andrà in scena l’ultimo atto di questa edizione del Roland Garros. Sul Philippe-Chatrier nella finale femminile si affronteranno la polacca Iga Swiatek e l'americana Cori Gauff.

Entrambe le giocatrici hanno oggettivamente meritato di arrivare all’ultimo atto del torneo. I favori del pronostico vedono favorita la numero 1 al mondo che ha una striscia di 34 partite senza sconfitte e ha vinto nei due precedenti. Gauff, però, punta a sorprendere e vuole dare battaglia.

Roland Garros, Swiatek-Gauff: dove vederla in tv

La finale di sabato 4 giugno tra Swiatek e Gauff, in programma alle ore 15.00, darà indicazioni importanti su chi sarà la regina del tennis quest’anno e per le stagioni a venire. La finale dell’Open di Francia è come sempre un evento da non perdere. L'edizione 2022 del Roland Garros è trasmessa in esclusiva sui canali di Eurosport (1 o 2) e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo e NOW.