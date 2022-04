Tennis, Iga Swiatek è la nuova numero 1: "Per me è un momento enorme"

Oggi, lunedì 4 aprile 2022, il tennis mondiale ha ufficialmente una nuova regina. La tennista polacca Iga Swiatek, a 20 anni e 10 mesi, complice il ritiro di Ashleigh Barty, è la nuova numero 1 della classifica WTA.

Proprio nella giornata in cui la Barty ha vinto un torneo di golf a Brisbane, un ottimo inizio per la sua vita lontana dal tennis, Swiatek, nata a Varsavia, ha espresso sui suoi canali social tutta la sua enorme gioia per il risultato ottenuto.

?? pic.twitter.com/vK4v9NyHFj — Iga ?wi?tek (@iga_swiatek) April 4, 2022

“È ufficiale e voglio dare a me stessa, alla mia famiglia, al mio team e ai miei partner un momento per festeggiare ed esserne felici - ha commentato Iga Swiatek sui suo canali social. Di solito non mi concentro sui numeri o sui ranking ma questo momento è enorme per me poiché sono diventata il primo tennista polacco, uomo o donna, a raggiungere il primo posto al singolare” ha continuato Swiatek.

“Spero che un giorno ce ne saranno di più di noi polacchi che giocano a tennis ai più alti livelli possibili. Sono estremamente grata che il mio lavoro possa essere d’ispirazione per qualcuno. E ultimo ma non per importanza, amo il gioco e apprezzo ogni momento che vivo in questi giorni“.

Iga Swiatek, la carriera

Iga Natalia Swiatek è nata a Varsavia il 31 maggio del 2011. Nella sua carriera ha vinto sei vitoli WTA.

Nel 2020 ha conquistato la vittoria nel Roland Garros diventando la prima tennista polacca nella storia ad aggiudicarsi una prova del Grande Slam in singolare e la prima tennista nata nel XXI secolo, sia a livello maschile che femminile a riuscirci. Inoltre, è stata la giocatrice più giovane ad essersi aggiudicata lo Slam parigino dopo Rafael Nadal nel 2005 e Monica Seles nel 1992.

Nel 2022 ha già conquistato i primi tre 1000 stagionali, centrando il Sunshine Double grazie ai successi a Indian Wells e a Miami, diventando la quarta di sempre a riuscirci dopo Graf, Clijsters e Azaranka.